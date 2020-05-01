اسماعيل سكرية: للتوحد أمام من نهب أموالكم واغتال احلامكم

حيا رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية، في بيان "كل إنسان يعمل بشرف وكرامة، سواء أكان بزنوده أو بعقله وإبداعه المتحرك ضمن الدائرة الإنسانية الخيرة، لا الإبداع العلمي الشرير، وآخر تجلياته كورونا".
وأكد "رفض إلغاء دور الإنسان وقيمته في العمل، من خلال التطور التكنولوجي المتلاحق واللامحدود الذي يوجه الإنسان ويستعبده، كما الروبوت والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية وتجارة الأنساب"، مشددا على "أهمية أن يبقى الإنسان سيد نفسه ومتحررا من كل أشكال الديكتاتوريات والاستعباد".
ودعا عمال لبنان إلى "التوحد أمام من نهب أموالكم واغتال أحلامكم".
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