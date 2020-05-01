تجمّع لعدد من المتظاهرين في ساحتي الشهداء و رياض الصلح

تجمّع عدد من ​المتظاهرين​ في ساحتي الشهداء ورياض الصلح​​​​​​، بمناسبة ​عيد العمال​ رفضا للأوضاع المعيشية. وكانت ​تظاهرة​ ​سيارة​ قد انطلقت من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، الى ​ساحة رياض الصلح​، وعلى راسها رئيس الاتحاد النقابي ​كاسترو عبدالله​ ورؤساء النقابات العمالية المنضوية في الاتحاد. ويبلغ عدد السيارات المشاركة حوالى 25. ​

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