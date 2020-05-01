الأرصاد الجوية: لبنان يتأثر بمنخفض جوي ماطر حتى صباح يوم الثلاثاء

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلبا يسيطر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح الثلاثاء حيث يتاثر ​لبنان​ بمنخفض جوي ماطر وتبقى ​درجات الحرارة​ دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار و التي تكون بين 18 في حدها الادنى و27 في حدها ​الاقصى​.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع ​تساقط امطار​ خفيفة متفرقة احياناً اعتباراً من المساء .

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السبت: غائم جزئيًا الى غائم احياناً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات،يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم احياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات مع تساقط للرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.