مصادر الجمهورية: إقرار الخطة الاقتصادية تم من دون اعتراضات

لفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى انّ إقرار الخطة الاقتصادية في ​مجلس الوزراء​ "تمّ بسلاسة وبسرعة ومن دون أي اعتراضات". واشارت إلى "أنّ السلاسة مفادها أنّ عملاً حثيثاً استمرّ حتى ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الخميس لوضع تعديلات على مضمون الخطة، وخصوصاً بعدما برزت تحفظات لدى وزيري حركة "امل" ​غازي وزنة​ و​عباس مرتضى​ على تحرير سعر صرف ​الليرة​ وعلى الـ baill in".

واشارت المصادر الى "أنّ وزير المال عمل على وضع تعديلين، تم الأخذ بهما: الأول، تَبنٍ مَرن لسعر صرف الليرة في انتظار تحسن ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وإجراء إصلاح ​القطاع المصرفي​ وإقرار الخطة الإصلاحية ونيل ثقة ​المجتمع الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​. الثاني، اعتبار الـ baill in خياراً للمودعين، وليس إلزامياً".