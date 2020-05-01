أبو سليمان دعا لتحرير سعر صرف الليرة تدريجيا

رأى الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني انه "لمسنا جدية أمس في عمل ​الحكومة​".

واعتبر أنه "لا يمكن عدم تحرير سعر صرف الليرة تدريجيا لأن اليوم نشهد على أكثر من سعر واحد للصرف، هناك السعر الرسمي، سعر الودائع التي تقل عن 3000 ​دولار​ وسر الودائع فوق ال 3000 دولار وسعر التحاويل الالكترونية التي تتغير كل يوم ولدنيا سعر لدى الصرافين والسوق السوداء، والضحية الوحيد لهذه الاسواق هو المواطن".

وأكد ان "هذا يشكل فوضى ونحن نريد تحريري سعر الصرف تدريجيا كي يصبح هناك عرض وطلب ويتدنى عبء ​الدين​ ويتم بعد ذلك تصحيح الاجور لانصاف من يتقاضى راتبه ب​الليرة اللبنانية​ لذلك لا يجب ان نخاف من تحرير سعر صرف الليرة تدريجيا".