وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 729

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 729، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين مقيمين ظهر من بينها 3 إصابات، و370 للوافدين سجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.
ولفتت الى أن عدد حالات الشفاء إرتفع الى 192 فيما إستقر عدد الوفيات على 24.
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