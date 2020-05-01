وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 729

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الى 729، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين مقيمين ظهر من بينها 3 إصابات، و370 للوافدين سجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.

ولفتت الى أن عدد حالات الشفاء إرتفع الى 192 فيما إستقر عدد الوفيات على 24.