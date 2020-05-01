تظاهرة سيارة الى ساحة رياض الصلح لمناسبة عيد العمال

انطلقت تظاهرة سيارة في هذه الاثناء من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، الى ساحة رياض الصلح، وعلى راسها رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله ورؤساء النقابات العمالية المنضوية في الاتحاد.
ويبلغ عدد السيارات المشاركة حوالى 25، على أن يلقي عبدالله كلمة بالمناسبة.
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