تظاهرة سيارة الى ساحة رياض الصلح لمناسبة عيد العمال

انطلقت ​تظاهرة​ ​سيارة​ في هذه الاثناء من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، الى ​ساحة رياض الصلح​، وعلى راسها رئيس الاتحاد النقابي ​كاسترو عبدالله​ ورؤساء النقابات العمالية المنضوية في الاتحاد.

ويبلغ عدد السيارات المشاركة حوالى 25، على أن يلقي عبدالله كلمة بالمناسبة.