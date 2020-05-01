اتحاد نقابات المخابز والأفران يوافق على طلب نعمه لإعطاء الأولوية في العمل للبنانيين

أعلن اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ موافقته على طلب وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ لإعطاء الأولوية في العمل للبنانيين وخصوصا في صالات العرض. إضغط للمزيد

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