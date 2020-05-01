هاغوب بقرادونيان: دياب يتفهم غصب الناي واوصلنا الشعب الى الجوع

لفت النائب ​هاغوب بقرادونيان​ في حديث تلفزيوني الى أنه"​الحكومة​ موجودة وكانت تستطيع أن تعمل بشكل أكثر ولكن لأسباب سياسية أيضا، لم تستطع ان تعمل بنفس الانتاجية التي عمل فيها ​وزير الصحة​ خلال ازمة ​كورونا​".

واشار الى أن "​فؤاد السنيورة​ دائما كان يجذر المجالس النيابية أن لا نذهب الى اقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​، وأن الوضه يتجه الى الهاوية".

وتمنى أن "يستجيب جميع الكتل الى دعوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لمناقشة الخطة الاصلاحية الأربعاء في ​القصر الجمهوري​"، لافتا الى أننا "ككتلة نواب أرمن سنلبي حتما الدعوة".

وشدد على أننا "أوصلنا الشعب الى الجوع والى مد اليد والمساعدة"، لافتا الى أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يعمل ويراهن على الناس وعلى وزراءه وعلى الجو العام الذي ورغم ​الاحتجاجات​ يتفهم غضب الناس شرط ان لا توصلنا الى الشغب".