هاغوب بقرادونيان: دياب يتفهم غصب الناي واوصلنا الشعب الى الجوع

لفت النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني الى أنه"الحكومة موجودة وكانت تستطيع أن تعمل بشكل أكثر ولكن لأسباب سياسية أيضا، لم تستطع ان تعمل بنفس الانتاجية التي عمل فيها وزير الصحة خلال ازمة كورونا".
واشار الى أن "فؤاد السنيورة دائما كان يجذر المجالس النيابية أن لا نذهب الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأن الوضه يتجه الى الهاوية".
وتمنى أن "يستجيب جميع الكتل الى دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة الخطة الاصلاحية الأربعاء في القصر الجمهوري"، لافتا الى أننا "ككتلة نواب أرمن سنلبي حتما الدعوة".
وشدد على أننا "أوصلنا الشعب الى الجوع والى مد اليد والمساعدة"، لافتا الى أن "رئيس الحكومة حسان دياب يعمل ويراهن على الناس وعلى وزراءه وعلى الجو العام الذي ورغم الاحتجاجات يتفهم غضب الناس شرط ان لا توصلنا الى الشغب".
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