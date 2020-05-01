غبريل: هناك هيركات على الودائع بالرغم من كل التصريحات عن عدم وجود هيركات

لفت الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ في حديث إذاعي ان "مصرف ​لبنان​ و​المصارف اللبنانية​ يتحملون منذ 25 سنة الإستقرار النقدي والإستقرار الإقتصادي وبسبب قرار هذه ​الحكومة​ بالتخلي عن مصداقية لبنان المتراكمة منذ عشرات السنوات فقدت المصارف رأس مالها وكأن الهدف كان ضرب ​القطاع المصرفي​".

وأكد غبريل انه "هناك هيركات على الودائع بالرغم من كل التصريحات عن عدم وجود هيركات​​​​​​​".