لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إذاعي ان "مصرف لبنان والمصارف اللبنانية يتحملون منذ 25 سنة الإستقرار النقدي والإستقرار الإقتصادي وبسبب قرار هذه الحكومة بالتخلي عن مصداقية لبنان المتراكمة منذ عشرات السنوات فقدت المصارف رأس مالها وكأن الهدف كان ضرب القطاع المصرفي".
وأكد غبريل انه "هناك هيركات على الودائع بالرغم من كل التصريحات عن عدم وجود هيركات".
كانت هذه تفاصيل خبر غبريل: هناك هيركات على الودائع بالرغم من كل التصريحات عن عدم وجود هيركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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