تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 7933 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وهي قفزة قياسية يومية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114431 حالة.

وكشف مركز إدارة أزمة فيروس كورونا إن عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد ارتفع إلى 1169 بعد وفاة 96 شخصا بالفيروس في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية.