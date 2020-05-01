الصحة العالمية طلبت من الصين دعوتها للمشاركة في التحقيق في منشأ كورونا

طالبت ​منظمة الصحة العالمية​ ​الصين​ بدعوتها للمشاركة في التحقيق في منشأ ​فيروس كورونا​.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، قد اعلن أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا. ولفت الممثل في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية أكد انه "تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الطلبات (للمشاركة بالتحقيق) إلى السلطات الصينية والسلطات الطبية".

وأشار الممثل إلى أن منظمة الصحة العالمية مهمة جدًا لمعرفة كيفية ظروف ظهور الفيروس لمنع حدوث وباء جديد، مؤكدا أن السلطات الصينية لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى توثيق مختبري الفيروسات في ووهان - مركز انتشار فيروس كورونا المستجد.