الإمارات تحذر من تداعيات ضم إسرائيل أراض فلسطينية جديدة

اشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش خلال مشاركة الامارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الى إن المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية تعتبر تطورا خطيرا يعرقل مسار عملية السلام ويقوض الجهود الدولية لحل الصراع في المنطقة.
واعتبر قرقاش أن "ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية أمرا غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام".
وأكدقرقاش على أن "هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980"، محذرا من تداعياتها الخطيرة" في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة".
وجدد موقف الامارات الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى "حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد".
وحض قرقاش جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثر على سير عملية السلام.
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