الإمارات تحذر من تداعيات ضم إسرائيل أراض فلسطينية جديدة

اشار وزير ​الدولة​ ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش خلال مشاركة الامارات في اجتماع مجلس ​جامعة الدول العربية​ على المستوى الوزاري الى إن المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية تعتبر تطورا خطيرا يعرقل مسار عملية ​السلام​ ويقوض الجهود الدولية لحل الصراع في المنطقة.

واعتبر قرقاش أن "ما تضمنه برنامج ​تشكيل الحكومة​ الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في ​الضفة الغربية​ أمرا غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام".

وأكدقرقاش على أن "هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار ​مجلس الأمن​ رقم 478 لعام 1980"، محذرا من تداعياتها الخطيرة" في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات و​التطرف​ و​الإرهاب​ في المنطقة".

وجدد موقف الامارات الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى "حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها ​القدس الشرقية​، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ ​مؤتمر​ ​مدريد​".

وحض قرقاش جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في ​القضية الفلسطينية​، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثر على سير عملية السلام.