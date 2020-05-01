وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات ​كوريا الجنوبية​ تسجيل 9 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 8 حالات وافدة وحالة واحدة انتقلت فيها العدوى داخليا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الامراض و​الوقاية​ منها أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة مع اليوم السابق له، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10774 حالة. وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 248 حالة، بزيادة حالة واحدة، وذلك في ​مستشفى​ ميونج جي بمدينة جويانغ في إقليم كيونج-كي، وفقا ليونهاب.

وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 84.2%. كما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي حاليا 1454 شخصا.