رئيس وزراء المجر يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء ​المجر​ ​فيكتور أوربان​ في حديث للإذاعة الحكومية أنه "يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي ​فيروس كورونا​ في تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف"، مشيرا الى أنه "إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80 بالمئة من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود المفروضة حاليا في العاصمة".

وسترفع المجر جانبا كبيرا من القيود في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.