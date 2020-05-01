النشرة: عدد من القتلى والجرحى في إنفجار بمدينة نبل بريف حلب الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في مدينة نبل ب​ريف حلب الشمالي​ اضافة الى وجود ​ضحايا​ تحت الأنقاض نتيجة ​انفجار​ مواد متفجرة تستخدم في المقالع وفي تفكيك عبوات و​صواريخ​ المجموعات المسلحة في الجهة الجنوبية من نبل بالريف الشمالي والى الغرب من المقبرة القبلية.

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