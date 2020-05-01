توقيف متظاهرين خلال مسيرة بمناسبة عيد العمال في تركيا

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إسطنبول: أوقفت الشرطة التركية الجمعة عددًا من المسؤولين النقابيين الذين كانوا يتظاهرون في إسطنبول احتفالًا بعيد العمال على الرغم من حظر الخروج إلى الشوارع بهدف منع انتشار وباء كوفيد-19.

وأوقفت الشرطة نحو 15 شخصًا، بينهم أرزو شركس أوغلو رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك)، حسبما ذكر مصور من وكالة فرانس برس.

كان في مجموعة من حوالى خمسين متظاهرًا، بينهم نواب للمعارضة، خرجوا في مسيرة باتجاه ساحة تقسيم التي ترتدي طابعًا رمزيًا كبيرًا، للاحتفال بعيد العمال. وارتدى المشاركون في التظاهرة أقنعة واقية، لكنهم لم يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وفرضت السلطات التركية حجرًا تامًا اعتبارًا من الجمعة، ولثلاثة أيام، على سكان المحافظات الثلاثين الأكثر اكتظاظًا، بينها إسطنبول، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وسجلت أكثر من 120 ألف إصابة بالفيروس في تركيا، و3100 وفاة مرتبطة به.

