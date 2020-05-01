شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ناعيا شهداء القوات المسلحة ببئر العبد: لن نستسلم لقوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر ببالغ الحزن والأسى، ضباط وجنود القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا أمس جراء الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف أحد المركبات المدرعة بعبوة ناسفة ببئر العبد بسيناء.

وقال "وهب الله" أن الشعب المصري يرفض ويدين الإرهاب بكافة أشكاله ولن يستسلم لمحاولات قوى الشر في خطف الوطن وسيظل خلف قيادته السياسية، مؤكدا أن شهداءنا من أبطال الجيش والشرطة البواسل، يسجل لهم التاريخ بحروف من نور، التضحيات التي سطروها بدمائهم الذكية للحفاظ على امن الوطن.

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واعتبر " وهب الله أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي ضد الشعب كله وليس ضد القوات المسلحة وحدها، مشددا على أن الجماعات الإرهابية الخسيسة لا تفرق بين الظروف العصيبة التي يعيشها الوطن في الوقت الحالي أثر أزمة كورونا وبين غيرها ومستمرة في أعمالها المجرمة من كل الأديان وكل ما تستهدفه هو تنفيذ مخططاتها لضرب الوطن.

وتقدم " وهب الله" بالتعازي لأسر الشهداء مثمنا تضحياتهم في الحفاظ علي أرض الوطن.