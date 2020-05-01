أمام الكنيسة.. أهالي المنيا ينتظرون وصول جثمان "شهيد سيناء" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

ينتظر أهالي قرية إبوان في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وصول جثمان المجند علاء عماد سمير، الذي اُستشهد خلال الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد في شمال سيناء، أمس الخميس؛ لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ونعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء.

وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، وتمني المحافظ الشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال المحافظ، "إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره"، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوي لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.