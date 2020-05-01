"عشت محاربًا وأموت بطلًا".. آخر كلمات "شهيد سوهاج" في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لا تزال أجواء الحزن تخيم على مركز أخميم في محافظة سوهاج بعد الإعلان عن استشهاد المجند أحمد علي محمد أحمد؛ في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أمس الخميس.

وقبل استشهاده بساعات كتب الشهيد منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرًا وتربيت رجلا.. وعشت محاربًا وسأموت بطلًا إن شاء الله.. فكن من تكون فأنا لا أرى أحدًا".

ونعى اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمحافظة شمال سيناء .