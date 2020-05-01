بالصور.. أهالي أخميم في انتظار وصول جثمان "شهيد سيناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عقب استشهاد المجند أحمد علي محمد أحمد؛ في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أمس الخميس.

واتشحت مدينة أخميم مسقط رأس المجند الشهيد بالسواد، وتعالت أصوات بكاء ونحيب أسرة وأقارب وأصدقاء الشهيد، وجلس الأهالي متراصين أمام منزله في انتظار وصول جثمانه لتشييعه إلى مقابر عائلته.

وكتب الشهيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة جاء فيها: "وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرًا وتربيت رجلاً.. وعشت محاربًا وسأموت بطلًا إن شاء الله.. فكن من تكون فأنا لا أرى أحدًا".

ونعى اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمحافظة شمال سيناء.