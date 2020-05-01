بقيمة 1.5 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع –إكسسوارات هواتف محمولة –أدوات منزلية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها (1,612,691مليون جنيه).

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وضُبط في مجال الأمن العام 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)

وأثمرت الجهود في مجال المخالفات المرورية ضبط 143 مخالفة متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 93 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.