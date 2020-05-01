محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع –إكسسوارات هواتف محمولة –أدوات منزلية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها (1,612,691مليون جنيه).
وضُبط في مجال الأمن العام 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)
وأثمرت الجهود في مجال المخالفات المرورية ضبط 143 مخالفة متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 93 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 1.5 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.