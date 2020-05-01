أسعار الذهب عالميا ترتفع وسط بيانات سلبية عن تأثير كورونا الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أبرزت بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا، لكن تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات صارمة لاحتواء التفشي أبقى المعدن الأصفر على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1686.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، ليكبح بعض الخسائر التي تكبدها بانخفاضه نحو 2% يوم الخميس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1692.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني ”الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو ضعف نتائج سوق العمل في الولايات المتحدة. يشير هذا لاستمرار الدعم المالي والنقدي، مما يدعم الذهب بصفة عامة“.

وأظهرت بيانات أن ملايين الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما رفع عدد الطلبات إلى 30.3 مليون منذ 21 مارس، في ظل انهيار قياسي في إنفاق المستهلكين في مارس.

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وجاءت البيانات القاتمة على الرغم من تدابير تحفيز مدروسة من الحكومة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

ويميل المعدن النفيس للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

لكن الذهب منخفض 2.4% في الأسبوع وهو أكبر تراجع منذ منتصف مارس.

ويقول محللون إن توقعات تخفيف القيود والتفاؤل الذي يحيط بعقار محتمل لعلاج كوفيد-19 يضغطان على الذهب.