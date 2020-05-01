أعلنت حكومة إستراليا أنها ستجتمع قبل أسبوع من الموعد المحدد لاتخاذ قرار بشأن تخفيف إجراءات العزل، مع تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الضغوط لإعادة فتح الشركات والمدارس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، إنه من الضروري رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، حيث يستفيد 1.5 مليون شخص الآن من إعانات البطالة، فيما تتوقع الحكومة أن يتجاوز معدل البطالة 10% خلال شهور.
وتعهدت الحكومة بإنفاق أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدعمالاقتصاد، لكن البنك المركزي الأسترالي لا يزال يحذر من أن البلد يتجه صوب أسوأ انكماش منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ومع تراجع حالات الإصابات الجديدة بكورونا إلى أقل من 20 يوميا، قال موريسون إن مشرعي الدولة والمجالس المحلية سيجتمعون في الثامن من مايو، أي قبل أسبوع من الموعد المحدد، لاتخاذ قرار بشأن رفع إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر في الأسبوع المقبل كيفية استئناف
وقال موريسون إن 3.5 مليون شخص قاموا بتحميل تطبيق على هواتفهم يهدف لمساعدة العاملين في قطاع الصحة في رصد الأشخاص المعرضين للفيروس، وتأمل الحكومة في أن يسجل نحو 40% من السكان البالغ عددهم 25.7 مليون نسمة بياناتهم على التطبيق لضمان فاعليته.
وسجلت إستراليا حوالي 6700 إصابة و93 وفاة بفيروس كورونا، وهو ما يقل بكثير عن المستويات المعلنة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتباطأ نمو الحالات الجديدة إلى أقل من 0.5% يوميا مقارنة مع 25% قبل شهر.
وترجع إستراليا نجاحها في إبطاء انتشار مرض كوفيد-19 إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها في أبريل وشملت إغلاق الحانات والمطاعم والحد من التجمعات الداخلية والخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انخفاض عدد الإصابات.. إستراليا تعتزم تخفيف إجراءات العزل مبكرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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