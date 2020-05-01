طبيب عراقي: المعطيات الحالية تشير إلى قرب انتهاء أزمة كورونا

أكد مدير مستشفى الكندي التعليمي في بغداد سالم البهادلي، اليوم الجمعة، أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا في العراق ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
و قال البهادلي، إن "التشخيص المبكر واحد من المعطيات التي يعول عليها في تجاوز الأزمة".
وأضاف أن"القرارات التي تتخذ من خلية الأزمة خاصة فيما يتعلق بالعزل المناطقي تكون بناء على دراسة بشكل يومي من خلايا الرصد الوبائي في بغداد".
وأوضح أن "الزيادات التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة طالما تكون مشخصة وهي تحقيق بما يعادل من 90 بالمئة من خارطة سبل مكافحة فيروس كورونا".
وأشار إلى أن "التزام المواطنين بجهود خلية الأزمة حقق نجاحات كبيرة ما وفر خيارات وبدائل ومساحة للتحرك".
وأكد أن "ما تم إنجازه يجب الحفاظ عليه باتباع التوصيات والبقاء على نفس الحس العالي بالمسؤولية والحرص".
وتابع "المعطيات تؤشر إلى قرب انفراج الأزمة والانتصار على هذا الوباء".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق قد بلغ 2085، مقابل 93 حالة وفاة، في حين تعافى 1375.
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