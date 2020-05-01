وقوع جرحى جراء اعتداء جديد على موقع عسكري شرق حمص

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بوقوع اعتداء استهدف موقع عسكري تابع للجيش السوري صباح اليوم الجمعة، شرق مدينة حمص، أسفر عن وقوع جرحى بعضهم بحالة خطرة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال محافظ حمص طلال برازي، إن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة نتيجة اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد، أدى لحدوث انفجارات وخروجأعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.
إلى ذلك تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوقوع انفجارات مصدرها من محيط معسكر ابن الهيثم على طريق تدمر.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر مطلعة، إن الانفجارات ناجمة عن قصف صارروخي إسرائيليجديد استهدف مستودعا للذخيرة والصواريخ تابع لـ"حزب الله اللبناني" لها ضمن معسكر "الحسن بن الهيثم" الواقع على طريق حمص - تدمر.
وأحدثت عملية تدمير المستودع بفعل الصواريخ الإسرائيلية انفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى داخل مدينة حمص فيما سبقت عملية الانفجارات تصدي دفاعات الجيش الجوية للاستهداف الجديد، بحسب ما ذكره المرصد.
يأتي هذا الاعتداء الجديد بعد قصف صاروخي إسرائيلي من أجواء الجولان السوري المحتل مساء الخميس، استهدف نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري والقوات الرديفة له، على مواقع في المنطقة الجنوبية في سوريا.
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