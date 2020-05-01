شفاء 63 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة شفاء 63 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1602 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس

تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس في اخر إحصائية لها تسجيل حالتي وفاة لمقيمين من الجنسية الهندية، وأشارت الى تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد مصابي كورونا في الكويت حاجز الـ 4000 ويصل إجمالي الإصابات الى 4024 حالة في

تماثلت 1539 حالة للشفاء .

وقال الدكتور عبد السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان الحالات المسجلة منها 4 حالات مرتبطة بالسفر لكويتيين و276 حالة مخالطة منها 24 لكويتيين و125 الهند و30 مصر و20 بنغلادش و13 الفلبين و18 باكستان و11 سورية و8 لبنانية و5 "بدون" و5 إيران و4 السعودية، بالإضافة الى 4 حالات قيد التقصي لكويتيين والبحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم .

وأشار الدكتور السند الى وجود 66 حالة مصابة بكورونا في العناية المركزة، منها 33 بوضح حرج.