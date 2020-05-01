إقليم كردستان يرفض طلبًا بإعادة فتح المساجد

رفضت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم كردستان، طلبا بفتح المساجد في الإقليم، داعية إلى "الصبر" حتى العاشر من الشهر الحالي ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
ونقلت مصادر ، صباح اليوم الجمعة، عن اللجنة أن طلبات وردت إليها من أئمة المساجد والمواطنين في الإقليم، لإعادة فتح أبواب المساجد خلال شهر رمضان المبارك،مشيرة إلى أن الأمر تم مناقشته مع وزراء الداخلية والصحة والأوقاف والشؤون الدينية والمحافظين، وقد ارتأى الجميع أنه من غير المستحسن فتح المساجد في هذا الوقت.
الإقليم، مبينة أنها لا ترغب تحول أئمة المساجد إلى سبب في زيادة تفشي الفيروس.
ورأت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا أن سبب الرفض يعود إلى اكتشاف وتسجيل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس في مدن
وجاء في بيان اللجنة أنه حتى لا يحدث أي اختلاف وحماية للإجماع في الرأي بين علماء الدين والمجلس الأعلى للإفتاء، فإن القرار يشمل جميع مساجد الإقليم، مشددة أن هذا الموضوع يعزى إلى الحماية الصحية للمواطنين، ولا يمكن تسييسه، مشددة على أن الخروج عن قرار اللجنة العليا والرأي الجماعي في الإقليم سيكون تفرقة وتمييزا سياسيا واجتماعيا.
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