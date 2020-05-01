استخبارات تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

كشف رئيس المخابرات التايوانية معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذي وردت شائعات مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال تشيو كو تشنج، مدير مكتب الأمن القومي (NSB) في تايوان، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "مريض"، وإن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات.
وقدم تشيو، وصفا غامضا لصحة
ونقلت صحيفة "تايبي تايمز" عن تشيو قوله للمشرعين: "جوابي هو من المعلومات الاستخباراتية المتوفرةوليست رأيا".
ولفت التقرير إلى أن رئيس الاستخبارات التايوانية رفض التوضيح، مشيرا إلى ضرورة حماية مصادر المخابرات في كوريا الشمالية،
وأكد للمشرعين أن خطط الطوارئ في بيونغ يانغ جاهزة لصراع محتمل على السلطة في المنطقة إذا توفي كيم.
ونقلت صحيفة "تايبي تايمز" عن نائب مدير الاستخبارات التايوانية، هو مو يوان، قوله في وقت لاحق إن استخبارات بلاده "غير قادرة على الحصول على تأكيد حول صحة كيم جونج أون"، مضيفا "أن ما نعرفه هو أن كيم ما زال مسؤولا ويسيطر على الجيش الكوري الشمالي وحكومته".
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