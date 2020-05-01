كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشرطة الأسترالية: مقتل مهاجم مركز تجاري في ساوث هيدلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، عن قتل رجلاً بالرصاص يعتقد أنه طعن عدداً لم يعرف من الأشخاص في مركز تسوق ببلدة ساوث هيدلاند، شمال غرب البلاد.

وأكدت شرطة ولاية غرب أستراليا في بيان لها، أن المهاجم المزعوم "توفى نتيجة الحادث"، بينما يتلقى عدد غير محدد من "الذين أصيبوا" الرعاية الطبية.

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وقالت السلطات إنها "تحقق في دوافع وملابسات هذا الحادث الذي وقع صباح الجمعة في منطقة بيلبارا النائية غرب أستراليا".

ووفقاً لصحيفة "نورث ويت تيلغراف" المحلية، أفاد شاهد عيان بأن المهاجم المزعوم، "طعن شخصاً في ساحة انتظار سيارات ماكدونالدز ثم ذهب إلى موقف سيارات مركز جنوب هيدلاند للتسوق وطعن آخر".

وتشير رواية الشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن الرجل، الذي لم تحدد هويته، دخل مركز التسوق وطعن آخرين حتى أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلاً.