كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول أسترالي: لا دليل على ظهور كورونا في المختبر الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي أغضب بكين بالدعوة إلى إجراء تحقيق عالمي في تفشي فيروس كورونا، بأنه ليس لديه دليل يشير إلى أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال "موريسون"، اليوم الجمعة، إن أستراليا ليس لديها معلومات لدعم هذه النظرية، مضيفًا، أن الارتباك يدعم مساعيه لإجراء تحقيق لفهم كيف بدأ تفشي المرض ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح "موريسون"، في مؤتمر صحفي في كانبرا، عندما سُئل عن تعليقات "ترامب": "ما لدينا من قبل لا يشير إلى أن هذا هو المصدر المحتمل".

وأشار إلى أنه: "لا يوجد شيء لدينا يشير إلى أنه كان المصدر المحتمل، على الرغم من أنه لا يمكنك استبعاد أي شيء في هذه البيئات".

وأردف: "نحن نعرف أنه بدأ في الصين، ونعرف أنه بدأ في ووهان، السيناريو الأكثر احتمالاً الذي تم فحصه يتعلق بالأسواق الرطبة للحياة البرية، ولكن هذه مسألة يجب تقييمها بدقة".

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كما قال "موريسون": "لهذا السبب من المهم للغاية فهم ما حدث، للتأكد من أنه يمكننا منع مثل هذه الكارثة العالمية واسعة النطاق من الحدوث مرة أخرى".

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في مختبر للفيروس الصيني، لكنه امتنع عن وصف الأدلة التي قال إنه شاهدها.

ورفض معهد ووهان لعلم الفيروسات، ومقره في المدينة حيث تم تحديد الفيروس لأول مرة، التلميحات بأن الفيروس جاء من مختبره.

يقول معظم العلماء الآن أن الفيروس نشأ في الحياة البرية، مع تحديد الخفافيش والبنغولين على أنها أنواع مضيفة محتملة.

توترت العلاقات بين أستراليا والصين منذ أن بدأت الحكومة في فحص الدعم في منتصف أبريل لإجراء تحقيق دولي في تفشي المرض.

ترى بكين أن دعوة التحقيق جزء من الدعاية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين، في حين يقول "موريسون" أن العالم بحاجة إلى فهم ما حدث بالضبط لمنع تكرار تفشي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن وأغلق الكثير من الاقتصاد العالمي.