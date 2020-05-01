كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولي لانهيار مستشفى ميداني لمرضى كورونا في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار مستشفى ميداني قطري مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعدما هبَّت على رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، دون سقوط ضحايا.

وشيدت الدوحة المستشفى المؤقت الجديد والمصنوع من الخيام، قبل نحو أسبوعين، في منطقة "أم صلال" شمال العاصمة الدوحة، ويضم 3 آلاف سرير في مرحلته الأولى لاستخدامها في العزل الميداني، وفق تقارير محلية قطرية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما يفر عدد من الأشخاص من المكان في مؤشر على إمكانية وجود خسائر بشرية، سواء إصابات أو وفيات.

ولم تصدر وزارة الصحة القطرية التي أوعزت بتشييد المستشفى سابقاً، أي بيان حول انهياره حتى الآن، فيما تلقت الوزارة انتقادات لاذعة من مواطنين قطريين شكلت لهم الحادثة صدمة بسبب حاجة البلاد لمزيد من المقرات الصحية المجهزة لاستيعاب العدد المتزايد من مرضى فيروس كورونا.

وطوال الأيام الماضية، كان المستشفى الميداني موضع إشادة كبيرة في وسائل الإعلام القطرية، وبينها قناة "الجزيرة" التي قالت إنه شُيد في غضون 72 ساعة، بينما يجري الانتهاء من الأعمال المتبقية للوصول إلى سعة تبلغ 8 آلاف و500 سرير كمستشفى للعزل الطبي.

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وقامت هيئة الأشغال العامة (أشغال) بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ وبناء المستشفى وتجهيزه، من خلال التعاقد مع شركات خاصة هي من نفذته فعلياً على الأرض.

ويقول مدونون قطريون، إن شبهات الفساد واضحة في الحادثة، وسط مطالب بفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن خسارة مبالغ مالية كبيرة وتعطيل مرفق صحي في وقت حساس.

وقال راكان الهاجري، وهو رياضي قطري في تعليق على الحادثة "#انهيار_المستشفى_الميداني مستشفى مكلف ١٢٠ مليون ومكلف الدولة خسائر وبطيخ جذي بكل سهولة بدون مايكون فيه أي دعامات أو مقوى، أسواء واحد يبني بيحط دعامات عاد كيف مستشفى وفيه دكاتر ومرضى بهالسهولة لازم يتحاسبون إلي سوو كذا، شركة الشيخ حمد بن جاسم والدكتور عبداللطيف الخال".

وكتب مدون قطري آخر في سياق مماثل: "لا حول ولا قوة الا بالله وش هذي المصيبه بعد مبنى مكلف فوق 100 مليون ينهار كذا وبالكامل حسبي الله ونعم الوكيل هذا أن دل دل على الفساد في هذا المشروع وين وزير الصحه عن هذي المصيبه ليش محد تكلم وصل الفساد حتى في المستشفيات حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في قطر، قد قالت إن البلاد تتعرض لتقلبات في الطقس، تشمل سرعة في الرياح وارتفاعا في أمواج البحر مع هطول أمطار رعدية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الخميس، تسجيل 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي المصابين 13409، تعافى منهم 1372.