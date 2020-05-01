كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الصحة العالمية تنصح الدول الأفريقية للإبقاء على تدابير العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنصح منظمة الصحة العالمية، الدول الأفريقية للإبقاء على تدابير صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة، وذلك مع بداية رفع تدابير الحجر في عدد من الدول.

واعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، في بيان لها، أن تلك الإجراءات "ساهمت في كبح انتشار كورونا لكنه، حيث أنه لا يزال يمثل تهديداً كبيراً على الصحة العامة".

وأضافت أنه "من المهم الإبقاء على تدابير مراقبة ورصد الحالات وفحوص صارمة، من بين تدابير أخرى لإنهاء الجائحة".

وقدرت مويتي، أنه "في حال أنهت الحكومات تدابيرها بشكل مفاجئ، فإننا نخاطر بخسارة المكاسب التي حققتها الدول حتى الآن ضد كورونا".

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ووفق المنظمة العالمية "سجلت أفريقيا حتى اليوم أكثر من 36 ألف إصابة مؤكدة و1500 وفاة نتيجة كورونا" والوضع "مثير للقلق" في منطقتي أفريقيا الوسطى والغربية.

ورغم التقدم المحقق في مجال الفحص، فإن دول المنطقة الأفريقية تجري في المعدل 9 فحوص لكل 10 آلاف شخص.

وأكدت مويتي في بيانها، أن "منظمة الصحة العالمية تسعى جاهدة لتحسين قدرتها على الفحص عبر إرسال شحنات اختبارات جديدة لبلدان افريقيا جنوب الصحراء".

في الأثناء، تبقى أفريقيا أحدى أقل مناطق العالم تأثرا بالوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في العام وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة.