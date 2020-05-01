شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا في الصدارة ... كورونا حول العالم يتخطى 3 ملايين أصابة والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات ووكالة بلومبرج ، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ .1042993 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ ..234133
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والبرازيل والصين .
وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1095304إلى جانب 63871وفاة، وسجلت إسبانيا 239639 إصابة و 24543 حالة وفاة .
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