شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص ... البدأ في التخفيف التدريجي لإجراءات احتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت قبرص تخفيف إجراءاتها الوقائية المعمول بها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجيًا. وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن التخفيف التدريجي سيبدأ من الرابع من شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن تخفيف الإجراءات مستمر طالما كان هناك التزام صارم بالنظافة والإجراءات الصحية الصادرة عن السلطات. ونقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم عن أناستاسياديس قوله إنه ابتداءً من 4 مايو سيتم رفع القيود المفروضة على قطاع الإنشاء وجميع الأنشطة التجارية المتعلقة بذلك، وسيسمح لشركات البيع بالتجزئة والأسواق بدء عملها، شرط الالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي ستصدرها الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن القطاع العام والخدمات العامة سوف يستأنفان أعمالهما بالكامل اعتبارًا من 4 مايو، وعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم، حيث سيتم تحديد ساعات العمل من قبل الوزراء المعنيين.

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