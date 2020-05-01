السليمانية تطالب حكومة كردستان بإدارة ذاتية

وقال السورجي، في حديث لـ الخليج 365، ان اعضاء مجلس محافظة السليمانية من الاتحاد وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والاحزاب الاخرى غير الديمقراطي الكردستاني باغلب اعضاءهم قدموا مذكرة الى حكومة اقليم كردستان يرغبون فيها بان تكون محافظة السليمانية وحلبجة ادارة ذاتية ضمن اقليم كردستان.واوضح السورجي، أن الادارة الذاتية تقلل من هيمنة ومركزية المركز في التحكم بالثروات في هاتين المحافظتين، مؤكدا ان التحكم بها وفقا لنظام الادارة الذاتية سيكون من قبل المحافظتين.

وعزا السورجي القرار الى عدم الثقة بحكومة الاقليم، مشيرا الى أن ممثلي السليمانية وحلبجة يعتقدون بعدم وجود انصاف في توزيع الميزانية للمحافظات ويرون بان التطور في اربيل ودهوك اكثر من المناطق الاخرى وهذا ما ادى الى ظهور هذه المطالب.

