محافظ واسط: منفذ زرباطية سيعود لمزاولة عمله الاسبوع المقبل

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، ان منفذ زرباطية الحدودي سيعود لمزاولة عمله الاسبوع المقبل. وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "منفذ زرباطية الحدودي، سيعود لمزاولة عمله الاسبوع القادم للتبادل التجاري فقط".



واضاف، "من المرجح تخصيص ايام الحظر الشامل (الجمعة والسبت) لفتح المنفذ". واضاف، "من المرجح تخصيص ايام الحظر الشامل (الجمعة والسبت) لفتح المنفذ".

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