مدير مستشفى ببغداد يؤكد قرب الانتصار على الوباء

وقال الكندي في تصريح اورده موقع حكومي، إن "التشخيص المبكر واحد من المعطيات التي يعول عليها في تجاوز الازمة"، موضحا أن"القرارات التي تتخذ من خلية الازمة خاصة في ما يتعلق بالعزل المناطقي تكون بناء على دراسة بشكل يومي من خلايا الرصد الوبائي في بغداد".واضاف الكندي، أن "الزيادات التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة طالما تكون مشخصة وهي تحقيق بما يعادل من 90 بالمئة من خارطة سبل مكافحة فيروس كورونا"، مشددا على ان "التزام المواطنين بجهود خلية الازمة حقق نجاحات كبيرة ما وفر خيارات وبدائل ومساحة للتحرك".

واوضح أن "ما تم إنجازه يجب الحفاظ عليه باتباع التوصيات والبقاء على نفس الحس العالي بالمسؤولية والحرص"، مبيناً أن "المعطيات تؤشر الى قرب انفراج الازمة والانتصار على هذا الوباء".



وأعلنت وزارة الصحة، في موقفها الوبائي امس الخميس، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات في عموم العراق الى ٢٠٨٥، مقابل 93 حالة وفاة بالمرض، في حين تماثل ١٣٧٥ مصاب الى الشفاء التام.