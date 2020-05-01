بالفيديو ما هي عادات وتقاليد أهل البصرة في رمضان؟

2020-05-01 | 09:12 320 مشاهدة يتميز أهل البصرة بعاداتهم وتقاليدهم في رمضان، فماذا يحدث في "مدينة النخيل والتمور والأنهار" خلال هذا الشهر الفضيل؟

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