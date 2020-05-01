تحذير من موجة كورونا ثانية تضرب المجر في أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا قد تضرب بلاده في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.



وأضاف أوربان، في تصريحات للإذاعة الحكومية بالمجر، أنه إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80% من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود المفروضة حاليا في العاصمة.

وسترفع المجر جانبا كبيرا من القيود في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وسجلت المجر أكثر من 2000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نحو 200 حالة وفاة.

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وكان البرلمان المجري قد صوّت، مطلع الشهر الجاري، على السماح لرئيس الوزراء بالحكم بموجب مرسوم.. وبهذا القانون الجديد، يواجه الأشخاص الذين ينشرون ما يتم اعتباره أخبارا كاذبة أو تزييفا للحقائق عدة سنوات في السجن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت، الشهر الماضي، المجر من استغلال إجراءات الطوارئ التي تبنتها الحكومة لمكافحة الفيروس في قمع الشعب وتقويض الديمقراطية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئنا وقيمنا الأساسية.. لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حرية وإعلام مستقل".

وطالبت الولايات المتحدة أيضا المجر بعدم التعرض لـ"الحريات الأساسية"، عقب حصول رئيس وزرائها فيكتور أوربان على صلاحيات واسعة لمكافحة كورونا.