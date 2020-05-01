سماع دوي انفجارات قوية في مدينة حمص

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بسماع دوي ​انفجار​ات في محيط ​محافظة حمص​، وسط أنباء بوقوع انفجار في مستودع أسلحة شرق المدينة. وأوضح محافظ حمص طلال برازي، أن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة.

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