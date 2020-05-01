سماع دوي انفجارات قوية في مدينة حمص

أفادت قناة "روسيا اليوم" بسماع دوي انفجارات في محيط محافظة حمص، وسط أنباء بوقوع انفجار في مستودع أسلحة شرق المدينة.
وأوضح محافظ حمص طلال برازي، أن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة.
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