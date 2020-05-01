خارجية إيران دانت قرار المانيا ضد حزب الله: اتخذ تماما بلا احترام للحكومة

دان المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ بشدة قرار ​الحكومة الالمانية​ ضد ​حزب الله​. وقال: "يبدو ان بعص الدول في ​اوروبا​ تتخذ مواقفها دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق منطقة غرب اسيا وتاخذ بالاعتبار فقط اهادف الماكینة الدعائية للكيان الصهيوني والنظام الاميركي المتخبط.​​​​​​". ولفت إلى ان "قرار الحكومة الالمانية اتخذ تماما بلا احترام للحكومة والشعب اللبناني، لان حزب الله جزء رسمي ومشروع من الحكومة والبرلمان اللبناني وكان على الدوام حزبا سياسيا مؤثرا على صعيد دعم الاستقرار السياسي في هذا البلد ويحظى برصيد شعبي واسع في لبنان والمنطقة".

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