بومبيو أشاد بقرار ألمانيا حظر حزب الله: هو منظمّة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة إيران الخبيثة

أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "بقرار ألمانيا حظر حزب الله بأكمله، باعتباره منظمة إرهابية، واتخاذ عدد من الإجراءات القوية ضدّ المشتبه بتأييدهم لحزب الله"، مشيرا الى أن "عرقلة قدرة هذه المنظمة الإرهابية على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال سيخفّف من سلوك إيران الخبيث ونفوذها".
ورأى بومبيو أن "العالم بات يميّز بشكل متزايد حزبَ الله بما هو عليه، كمنظمّة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة إيران الخبيثة، وليس مدافعًا عن لبنان كما يدعي. فبالإضافة إلى قتل العديد من مواطنيهم، فإن جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران تحمل دمًا أمريكيًا على أيديها وتواصل التآمر وتنفيذ هجمات حول العالم"، لافتا الى أنه "وبهذا الإجراء، تنضم ألمانيا إلى المجموعة المتزايدة من الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية والجناح السياسي المزعوم، بما في ذلك العقوبات الأخيرة التي فرضتها الأرجنتين وكولومبيا وهندوراس وكوسوفو وباراغواي والمملكة المتحدة. ونحن نحث الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا وتحمّل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية".
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