الجمهورية: الرئيس عون يرغب بمناقشة خطوات ما بعد الخطة الاقتصادية مع رؤساء الكتل

لفتت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" الى انّ الرئيس ميشال عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى لقاء رؤساء ​الكتل النيابية​ الـ 14 في ​مجلس النواب​، والذين سيتقدمهم رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد اقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره "ورشة عمل وطنية" كبرى لا بد من خوضها للخروج من ​الأزمة​ القائمة بوجوهها المتعددة، خصوصاً انها تؤسّس لمرحلة جديدة تحدثت عنها الخطة بما فرضته من تعديلات كثيرة على اكثر من مستوى اقتصادي ونقدي ومالي وادراي.

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