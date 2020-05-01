فهمي: باتّحادنا يداً بيدٍ سنعيد بناءَ لبنان

أكد وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في تصريح على مواقع التوصال الاجتماعي بمناسبة عيد العمل انه "على الرغم من كل الظروف، وباتّحادنا يداً بيدٍ سنعيد بناءَ ​لبنان​ وسينطلق العملُ من جديد بجهودنا جميعاً. كل عام وأنتم بخير يا صناعَ الوطن".

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