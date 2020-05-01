الحزب الديمقراطي في عيد العمّال: لاقرار الإعفاءات الضريبية

توجّهت مديرية النقابات والمهن الحرّة في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، إلى جميع العمّال في لبنان بالقول: "يأتي عيدكم في هذه السنة مع ظروف أدّت إلى حرمان شريحة كبيرة منكم من حقّهم في العمل، وحقّهم في عيشٍ كريم، كنتيجة لتراكمات عدّة كان آخرها الوباء العالمي الذي اجتاح العالم بأسره". ولفتت إلى ان "هذه الظروف أقفلت مؤسسات عريقة وكبيرة ودولية عمل فيها مئات اللبنانيات واللبنانيين، في حين رفع أصحاب تلك المؤسسات الصرخة عالياً منذ أشهر طويلة، واليوم بدأنا نسمع من يعلن منهم دفن قطاعات بأكملها، وهنا دور الدولة في إقرار مشاريع ومراسيم للاعفاءات الضريبية مساهمة في صمود تلك المؤسسات ومحافظة على اليد العاملة".
وتوجه إلى جميع العمّال اللبنانيين ومن ضمنهم من فقد وظيفته بصورة مؤقتة، مؤكداً أنّه لا بد من أن تفرج بعد كل هذه الشدائد، وتحويل إقتصادنا الوطني من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج، هي أبرز خطوات وركائز هذا الفرج. وكلّ عام والعمّال بألف خير.
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