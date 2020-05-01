باسيل بعيد العمال: استرداد اموال الناس نضالنا

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد العمال "عيدكن هالسنة بيحمل غصة ​الأزمة​، تأكدوا انو التيار مع حقكن بالعمل. استرداد اموال الناس نضالنا، والأهم هو الانتقال ل​اقتصاد​ منتج بيخلق فرص عمل وبيزيد المداخيل. وحددوا موقفكن بوجه يلي سرقوا تعبكن حتى سوا نبني دولة الانتاج والازدهار. من التيار الوطني الحر ومني تحية وينعاد عليكن".

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