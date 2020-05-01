توقيف شخصين نفّذا عدّة عمليات سلب صيدليات بقوة السلاح

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 25 و26 و27/4/2020 حصلت ثلاث ​عمليات سلب​ بقوة ​السلاح​ طالت، على التوالي، ثلاث صيدليات في ​جونية​ (تخلّلها ​إطلاق نار​ من قِبل السالبين)، والمكلّس، وجلّ الديب، إضافةً إلى حصول عملية نشل مواطنة في محلّة ​كورنيش النهر​ بتاريخ 27/4/2020، وسلب أحد الأفران في محلّة ​برج البراجنة​ – ​الضاحية الجنوبية​. على الفور باشرت القطعات المختصة في ​فرع المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين، ومن خلال الكشف الميداني ومقاطعة المعلومات، تبين أن العمليات المذكورة قدّ نُفّذت من قِبل شخصين استخدما سيارات مستأجرة عليها لوحات مزوّرة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن الفرع من معرفة هويتيهما، وهما: س. ر. (مواليد عام 1979، لبناني) ملقّب بـ “كوبرا”، وهو من الأشخاص الخطرين، ومن أصحاب السوابق بجرائم السرقة، والسلب، والتزوير، وترويج العملة المزيفة، وينشط في عمليات السرقة، والسلب بقوة السلاح.

م. ب. (مواليد عام 1992، لبناني) من خلال عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، وبعملية نوعية نفّذتها في ​بلدة تمنين​ الفوقا البقاعية، تمكنت القوّة الخاصّة في الفرع من توقيف المذكورَين، على متن ​سيارة​ نوع “نيسان” لون أسود. ضُبط بحوزتهما مسدس حربي، وكمية من ​الكوكايين​، وحبّة دواء مخدّر، ومبلغ /3091000/ ليرة لبنانية وبطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين ولوحة سيارة جميعها مزوّرة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ جميع ​عمليات السلب​ المذكورة، إضافةً الى قيامهم ب​عملية سلب​ من أحد الأفران في محلة برج البرجنة – الضاحية الجنوبية. كما اعترفا باستخدامهما السيارة المضبوطة معهما، ولوحتها المزوّرة، والمسدس في عمليات السلب، وان المبلغ المضبوط بحوزتهما هو من الأموال المسلوبة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.