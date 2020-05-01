عبدالله بعيد العمال: لن تستطيع كل قوى الشر تزييف تضحياتنا وعطاءاتنا

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي إلى ان "تقدمي اشتراكي، يعني أن تكون صاحب إرادة لا تسلب، وقناعة لا تتلون وتتغير، وثباتا لا يلين تجاه الصعوبات والتحديات. تقدمي اشتراكي، يعني أن تبقى وفيا لمبادىء ​كمال جنبلاط​، في ​الثورة​ الأنسانية والتغيير، في العدالة الأجتماعية والمساواة والكفاح من أجل الفقراء ​العمال​ والكادحين، في مواجهة قوى الظلام والطائفية والرجعية والرأسمالية، تقدمي اشتراكي، يعني أن تصمد تناضل من أجل مبادئك وإيمانك ب​الدولة المدنية​ ​العلمانية​، دولة الحداثة والمواطنة، مقابل المزارع الطائفية والمذهبية. تقدمي اشتراكي، يعني أن تمارس وفق القناعات والأفكار والتعاليم، فتكون القدوة والنخبة في قيادة المجتمع، مهما كان السواد حالكا، ومهما كانت الظروف مأسوية. تقدمي اشتراكي، يعني أن تستمر مرفوع الرأس، لأنك ابن تاريخ ناصع بالنضالات والشهداء والتضحيات والعطاءات، لن تستطيع كل قوى الشر تزييفها أو تزويرها أو النيل منها. المعنى الحقيقي لعيد الحزب، هو أن نجدد مع جميع الرفاق والمناصرين التمسك بهذه الثوابت والقيم....سيبقى فينا وينتصر...".