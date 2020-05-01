تيار المستقبل ينفي تعرض انصاره لمسيرة قريطم

لفتت هيئة شؤون الإعلام في ​تيار المستقبل​ الى انه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض ​المواقع الالكترونية​، ب​أخبار​ تزعم بأن أنصارا لتيار المستقبل يستقلون دراجات نارية، اعتدوا على ​مسيرة​ سلمية لمتظاهرين كانت تمر في منطقة قريطم".

ونفت الهيئة هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدة استنكار التيار الشديد لهذا الاعتداء على مواطنين سلميين، وإدانته لمن قاموا به، ويضعه في عهدة الأجهزة المختصة لكشف ملابساته وتوقيف المعتدين كائنا من كانوا.

هذا وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر اشكالا بين عدد من المتظاهرين كانوا في مسيرة راجلة وصلت الى منطقة قريطم-الحمرا وعدد من الشبان يستقلون دراجات نارية، قيل انهم من انصار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

